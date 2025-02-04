Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Giám sát công việc, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh team phụ trách (12 - 24 nhân viên).

Chủ động đưa ra các kế hoạch tuần, tháng, quý nhằm thúc đẩy doanh số bán vé.

Thực hiện các công việc khác từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: sinh năm 2000 – 1995

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại, kinh doanh online, thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 16.000.000 - 30.000.000 vnđ/tháng

Lương cứng: 16.000.000đ - 18.000.000đ + hoa hồng doanh số (2 - 10.000.000đ) + thưởng kết quả

Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản

Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt

Thưởng doanh số: theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên đạt yêu cầu

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin