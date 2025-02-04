Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 30 Triệu
Giám sát công việc, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh team phụ trách (12 - 24 nhân viên).
Chủ động đưa ra các kế hoạch tuần, tháng, quý nhằm thúc đẩy doanh số bán vé.
Thực hiện các công việc khác từ Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: sinh năm 2000 – 1995
Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại, kinh doanh online, thương mại điện tử
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: 16.000.000 - 30.000.000 vnđ/tháng
Lương cứng: 16.000.000đ - 18.000.000đ + hoa hồng doanh số (2 - 10.000.000đ) + thưởng kết quả
Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản
Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt
Thưởng doanh số: theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên đạt yêu cầu
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
