Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Manfusi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 34 Triệu

Mức lương 16 - 34 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 34 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm doanh số theo khu vực quản lý.

Tuyển dụng, Quản lý, xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Nghiên cứu thị trường, phân tích xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường.

Hoạch định, triển khai và phát triển chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, dịch vụ, chiến lược bán hàng.

Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý

Tiếp nhận phản hồi ý kiến của khách hàng và đưa ra phương án giải quyết để nâng cao chất lượng phục vụ đến khách hàng.

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Đốc.

Với Mức Lương 16 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên nghành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh

Từng có kinh nghiệm (ít nhất 1 năm) ở vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương thảo hợp đồng

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại Công Ty TNHH Manfusi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận + Commission + CP phụ cấp + Lương KPI

· Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước

· Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty

· Thưởng lễ tết

· Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...

· Lương và phụ câp thương thảo trong các buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manfusi Việt Nam

