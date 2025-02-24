Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 43D/9 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 35 Triệu
• Nghiên cứu thị trường, thu thập và phát triển tệp khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn, đối tác và đại lý bán hàng tiềm năng.
• Tìm kiếm, tư vấn và thực hiện các buổi Pitching/ Demo qua Zoom hoặc gặp trực tiếp khách hàng.
• Phân tích nỗi đau và quy trình vận hành của khách hàng để tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp đúng đắn.
• Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm quản trị Getfly CRM.
• Phối hợp với các bộ phận, phòng ban có liên quan để triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
• Báo cáo đầy đủ các thông tin về khách hàng, các hoạt động đã thực hiện và chủ động xây dựng kế hoạch làm việc hàng tuần, hàng tháng dựa theo nhiệm vụ được giao.
• Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của PGD. Kinh doanh Dự án.
• Báo cáo công việc trực tiếp cho PGD. Kinh doanh Dự án.
Với Mức Lương 16 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh phần mềm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI