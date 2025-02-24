Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 35 Triệu

• Nghiên cứu thị trường, thu thập và phát triển tệp khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn, đối tác và đại lý bán hàng tiềm năng.

• Tìm kiếm, tư vấn và thực hiện các buổi Pitching/ Demo qua Zoom hoặc gặp trực tiếp khách hàng.

• Phân tích nỗi đau và quy trình vận hành của khách hàng để tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp đúng đắn.

• Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm quản trị Getfly CRM.

• Phối hợp với các bộ phận, phòng ban có liên quan để triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

• Báo cáo đầy đủ các thông tin về khách hàng, các hoạt động đã thực hiện và chủ động xây dựng kế hoạch làm việc hàng tuần, hàng tháng dựa theo nhiệm vụ được giao.

• Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của PGD. Kinh doanh Dự án.

• Báo cáo công việc trực tiếp cho PGD. Kinh doanh Dự án.