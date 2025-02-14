Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

1/ Nghiên cứu, tư vấn về chương trình Trade Marketing cho thương hiệu được phân công.
- Nghiên cứu thị trường, thương hiệu, sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược Trade MKT dài kỳ & ngắn hạn.
- Tư vấn & nắm rõ các tài liệu, nguồn thông tin, quy chuẩn, nguyên tắc liên quan đến Marketing.
- Phân tích, đánh giá các số liệu Mua & Bán hàng hóa (Cơ cấu chủng loai, Cơ cấu nhóm sản phẩm, Tỉ lệ nhóm sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng mục tiêu) và đề xuất các phương án MKT phù hợp & tối ưu.
2/ Xây dựng và Triển khai Kế hoạch Trade Marketing:
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Trade MKT hàng năm và mỗi mùa: Kế hoạch CTKM; Kế hoạch Chiến dịch bán hàng; Kế hoạch truyển thông sản phẩm tại điểm bán,...
- Triển khai các hoạt động Trade MKT tại điểm bán: Hướng dẫn, training NVBH thực hiện CTKM và các chiến dịch bán hàng; Triển khai các thông tin truyền thông cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, từng công cụ truyền thông; Cấp phát các công cụ dụng cụ, thông tin truyền thông.
- Giám sát hệ thống cửa hàng thực hiện đúng CTKM, xử lý các vi phạm, tiêu cực của CH khi thực hiện CTKM.
- Giám sát phòng MKT & Phòng kinh doanh online (TMĐT) thực hiện đúng các hình ảnh và thông tin truyền thông về sản phẩm trên nền tảng truyền thông (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử…)
- Phối kết hợp với phòng MKT triển khai các hoạt động MKT chung của thương hiệu.
- Tổng hợp và soát xét các chi phí liên quan đến in ấn, trade MKT tại CH theo quy định của công ty.
3/ Báo cáo công tác Trade MKT theo yêu cầu của TP KD, Hãng, BLĐ

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh) hoặc ngành nghề có liên quan.
- Ít nhất 03năm kinh nghiệm ở vị trí Trade Marketing, ưu tiên Ứng viên đã làm tại vị trí chuyên viên Trade Marketing tại các Công ty kinh doanh về thời trang, hàng tiêu dùng, kinh doanh hệ thống chuỗi bán lẻ lớn.
- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu tốt, tư duy logic.
- Quyết đoán, có chính kiến trong công việc.
- Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày khi có yêu cầu

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng cố định/tháng: Net Upto 22M ++ (Sẵn sàng thương lượng với ứng viên tiềm năng)
- Tháng lương 13,14,.. xét tăng lương 6 tháng/lần
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN..., ngày phép, các ngày nghỉ lễ tết...
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ.
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp lâu đời >20 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CH2.2, Tầng 2, Tòa Handiresco, Số 31 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

