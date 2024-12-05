Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

+ Lập kế hoạch bán hàng cho phòng sale

+ Bám sát kế hoạch và thực hiện đúng tiến độ

+ Thu hồi công nợ

+ Hỗ trợ nhân viên sale chăm sóc khách hàng và khiếu nại từ khách hàng

+ Tổng hợp & báo cáo tháng

+ Tính hoa hồng cho bộ phận sale

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương

+ Tiếng Anh khá

+ Độ tuổi từ 34 – 41 tuổi

+ Có thể đi công tác

+ Kỹ năng quản lý khá

Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia đầy đủ BH theo luật lao động

+ Nghỉ phép năm (12 ngày/năm)

+ Tăng lương theo quy định

+ Thưởng tháng 13, thưởng đạt mục tiêu, thưởng thành lập CTY…

+ Hoa hồng

+ Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

