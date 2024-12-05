Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

+ Lập kế hoạch bán hàng cho phòng sale
+ Bám sát kế hoạch và thực hiện đúng tiến độ
+ Thu hồi công nợ
+ Hỗ trợ nhân viên sale chăm sóc khách hàng và khiếu nại từ khách hàng
+ Tổng hợp & báo cáo tháng
+ Tính hoa hồng cho bộ phận sale

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương
+ Tiếng Anh khá
+ Độ tuổi từ 34 – 41 tuổi
+ Có thể đi công tác
+ Kỹ năng quản lý khá

Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia đầy đủ BH theo luật lao động
+ Nghỉ phép năm (12 ngày/năm)
+ Tăng lương theo quy định
+ Thưởng tháng 13, thưởng đạt mục tiêu, thưởng thành lập CTY…
+ Hoa hồng
+ Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường NA4 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - BÌnh Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

