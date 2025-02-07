Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km3

- 800 đường Bắc Thăng Long

- Nội Bài, Thanh Xuân,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Hỗ trợ công việc cho nhân viên kinh doanh
2. Chịu trách nhiệm phiên dịch cuộc họp, khách hàng, dịch thuật các tài liệu có liên quan
3. Làm hợp đồng, báo giá sản phẩm, theo dõi đơn hàng...
4.Hỗ trợ xử lý đơn hàng nhập khẩu
5.Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận
6. Làm báo cáo của bộ phận
7. Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
9. Thời gian làm việc: 8h30-17h00 từ thứ 2-6, nghỉ Thứ 7. chủ nhật

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên
2. Sử dụng thành thạo tốt tiếng Trung (HSK5 trở lên)
3. Có kinh nghiệm 03 năm trở lên các vị trí liên quan đến trợ lý, kinh doanh hoặc các vị trí liên quan
4. Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn
5. Thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là excel

Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng từ 18-20 triệu tuỳ năng lực (thoả thuận khi PV)
2. Phụ cấp: điện thoại 200k, xăng xe 500k, tiền ăn 900k
3. Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức
4. Đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc
5. Thưởng các ngày sinh nhật, lễ/tết trong năm, thưởng kinh doanh
6.Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở, đồng nghiệp than thiện
7. Cơ hội công tác Trung Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, Toà B, Toà Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

