Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue-O làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 45 Đường số 1, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng

- Tìm kiếm các phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm mesotherapy dành cho vùng kín;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, chuyên gia, chủ cơ sở thẩm mỹ.

2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm

- Gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn sản phẩm mesotherapy dành cho vùng kín (Công dụng, thành phần, cách sử dụng) đến khách hàng;

- Đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu điều trị thẩm mỹ của khách hàng;

- Thực hiện các buổi demo sản phẩm hoặc hỗ trợ khách hàng thử nghiệm sản phẩm.

3. Quản lý và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý để đạt mục tiêu doanh số;

- Soạn thảo và quản lý hợp đồng, báo giá, đơn hàng;

- Theo dõi quá trình giao hàng và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng;

- Theo dõi và đánh giá kết quả bán hàng, điều chỉnh chiến lược phù hợp.

4. Đào tạo và hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp tài kiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng;

- Tổ chức các buổi đào tạo hoặc workshop để nâng cao hiểu biết về sản phẩm

5. Báo cáo và phân tích thị trường

- Cập nhật báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh định kỳ;

- Thu thập thông tin thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh và đề xuất cải tiến chiến lược kinh doanh.

6. Các công việc khác

- Tham gia các sự kiện ngành thẩm mỹ để mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm khách hàng mới

- Phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm;

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành như Dược, Y, Kinh tế, hoặc các ngành khoa học sức khỏe;

Kinh nghiệm Sale B2B, hoặc Business Development tối thiểu 03 năm, đã từng làm việc trong lĩnh vực: Sản phẩm chăm sóc bảo vệ sức khỏe, làm đẹp, mỹ phẩm;

Ngoại hình khá, yêu thích ngành làm đẹp, ưu tiên ứng viên có hiểu biết sâu rộng về mesotherapy;

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và trình bày thông tin rõ ràng;

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực;

Kỹ năng nghiên cứu thị trường: Khả năng thu thập và phân tích thông tin thị trường, cũng như các đối thủ cạnh tranh.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue-O Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12,000,000 - 18,000,000đ + Hoa hồng;

Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành, đóng BHXH, BHYT,...

Chế độ phúc lợi cạnh tranh: thưởng hoa hồng, sinh nhật, nghỉ mát,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue-O

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin