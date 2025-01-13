Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 03, tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Thời gian làm việc:

Mô tả công việc:

1. Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng:

Tham gia tuyển dụng, lựa chọn và bố trí công việc của Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor).

Tuyển dụng và lựa chọn Nhân Viên Bán Hàng của khu vực phụ trách theo theo số lượng (headcount) được duyệt.

Huấn luyện, đào tạo Giám Sát Kinh Doanh và Nhân Viên Bán Hàng; cho các nhân viên thuộc phòng khác của công ty.

2. Phát triển công việc kinh doanh của khu vực:

Quản lý hoạt động kinh doanh của khu vực phụ trách theo kế hoạch được duyệt.

Quản lý tất cả các hoạt động chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối của khu vực phụ trách.

Phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và chỉ tiêu mặt hàng trọng tâm của khu vực cho các giám sát và nhân viên.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày. Phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, trưng bày và đề nghị cải tiến.

Cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh

3. Xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược kinh doanh:

Xây dựng mục tiêu kinh doanh của khu vực: Mục tiêu về doanh số, tỷ trọng ngành hàng, mục tiêu tăng trưởng

Xây dựng và kiểm soát các chi phí trong khu vực hoạt động theo P&L của Công ty.

4. Xây dựng và phát triển quan hệ với đối tác khách hàng:

Đánh giá, đề nghị ký kết và thanh lý hợp đồng kinh doanh của nhà phân phối và siêu thị.

Theo dõi, đánh giá năng lực quản lý và sự hợp tác của nhà phân phối trong khu vực phụ trách.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bán hàng của nhà phân phối trong khu vực phụ trách.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 -3 năm ở vị trí ASM tại các công ty FMCG.

Ưu tiên các công ty NPP hàng tiêu dùng nhanh ( Bánh kẹo, thực phẩm hàng nhập khẩu)

Hiểu biết về sản phẩm và ngành nghề của công ty liên quan đến công việc.

Kỹ năng quản lý kinh doanh GT vững.

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 20.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng KPI + lương tháng 13

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm.

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.

Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

