Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực du lịch.
Tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ cho khách du lịch tham quan sân Golf
Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc tham quan diễn ra suôn sẻ và đạt chất lượng tốt nhất.
Theo dõi và báo cáo doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22-35.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch lữ hành hoặc các ngành liên quan là một lợi thế
Kinh nghiệm tối thiểu 2-5 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch hoặc hướng dẫn viên du lịch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, chăm sóc khách hàng tốt.
Có mối quan hệ rộng trong ngành là một lợi thế.
Năng động, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.
Lương 18tr-20tr + hoa hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia CLB Golf của công ty - thỏa sức đam mê cùng lĩnh vực Golf

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

