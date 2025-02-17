Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự B60, Ngõ 50, Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Quản lý team và quản lý hoạt động bán hàng, vận hành gian hàng TMĐT: Setup giá, cài đặt các CTKM, quản lý vận hành, giám sát chỉ số tình trạng gian hàng, quản lý tối ưu các chỉ số của gian hàng: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, ROAS, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu…

- Thực hiện báo cáo, phân tích thị trường, hàng hoá theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, CTKM, chiến dịch livestream trên sàn TMĐT tháng, quý, năm theo yêu cầu của TP/ hoặc quản lý

- Lên kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực hiện các hoạt động như: Quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khoá SEO, CRM, Affiliates… để kéo traffic vào gian hàng,

- Làm việc với BD Sàn để triển khai kế hoạch bán hàng

- Theo dõi & quản lý tồn kho. Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng.

- Giảm sát, kiểm tra các hoạt động luân chuyển hàng hóa nội bộ, xin hàng/quà tặng…

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công

- Chịu trách nhiệm tuân thủ ngân sách

- Thực hiện các công tác trong chuyên môn theo chỉ đạo của Trưởng phòng và GĐ.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiênTốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành Marketing

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về Vận hành Ecommerce và 1năm gầnnhất ở vị trí tương đương, marketing cho ngành hàng mỹ phẩm chính hãng,ngành hàng tiêu dùng nhanh

- Công ty bán lẻ lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm, Có kiến thức về Sale B2C/ Thương mại điện tử.

- Có khả năng quản lý, huấn luyện đội ngũ bán hàng trực tuyến từ nội dung, đơn hàng, tiếp nhận phản hồi, xử lý khiếu nại.

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ngoại sàn là 1 lợi thế

- Ưu tiên các nhân sự đã từng làm công việc qua các đơn vị Agency

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18,000,000 - 22,000,000/ 1 tháng hoặc deal theo năng lực

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Tham gia các chương trình hoạt động tập thể, các lớp đào tạo chuyên sâu, các sự kiện nội bộ của cơ sở và nhiều chế độ khác.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Review lương tháng 6 và tháng 12 hàng năm

- Thử việc trong 2 tháng nhận 85%/ lương

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.

- Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION

