Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM
- Hà Nội:
- Tòa ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Thực hiện các sản phẩm thiết kế:
Thiết kế in ấn bao gồm tờ rơi, brochure, poster, bandroll,...
Thiết kế sản phẩm truyền thông: backdrop, standee, bảng biển, giầy thiệp chúc mừng,... Thiết kế trên kênh digital: website (giao diện, banner, thumbnail,...); kênh social của công ty (Social Post trên Facebook/Instagram; Thumbnail Tiktok/Youtube) theo brief từ phía bộ phận content;...
Biết UX/UI là một lợi thế
Quản lý và duy trì bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Quản lý tài nguyên thiết kế của Công ty
Đóng góp các ý tưởng thiết kế
Có tư duy sáng tạo về thiết kế để tham gia phát triển các dự án của Công ty
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Kinh nghiệm:
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Designer
Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế
Được sang Hàn Quốc training qua các buổi workshop Địa điểm làm thứ 7 linh hoạt
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia BHYT và BHXH đầy đủ sau khi kết thúc thử việc theo đúng quy định của Nhà nước.
Hưởng 12 ngày phép /năm.
Môi trường trẻ, năng động, linh hoạt, chuyên nghiệp, sáng tạo
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,... Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI