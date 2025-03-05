Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thực hiện các sản phẩm thiết kế:

Thiết kế in ấn bao gồm tờ rơi, brochure, poster, bandroll,...

Thiết kế sản phẩm truyền thông: backdrop, standee, bảng biển, giầy thiệp chúc mừng,... Thiết kế trên kênh digital: website (giao diện, banner, thumbnail,...); kênh social của công ty (Social Post trên Facebook/Instagram; Thumbnail Tiktok/Youtube) theo brief từ phía bộ phận content;...

Biết UX/UI là một lợi thế

Quản lý và duy trì bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Quản lý tài nguyên thiết kế của Công ty

Đóng góp các ý tưởng thiết kế

Có tư duy sáng tạo về thiết kế để tham gia phát triển các dự án của Công ty

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,... Có gu thẩm mỹ, tư duy thiết kế, năng động, sáng tạo và luôn chủ động trong công việc Nhạy bén trong việc nắm bắt visual, trend,..

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Kinh nghiệm:

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Designer

Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 18.000.000 VND - 25.000.000 VND ( tuỳ vào khả năng )

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế

Được sang Hàn Quốc training qua các buổi workshop Địa điểm làm thứ 7 linh hoạt

Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia BHYT và BHXH đầy đủ sau khi kết thúc thử việc theo đúng quy định của Nhà nước.

Hưởng 12 ngày phép /năm.

Môi trường trẻ, năng động, linh hoạt, chuyên nghiệp, sáng tạo

Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,... Lộ trình thăng tiến rõ ràng

