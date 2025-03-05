Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thực hiện các sản phẩm thiết kế:
Thiết kế in ấn bao gồm tờ rơi, brochure, poster, bandroll,...
Thiết kế sản phẩm truyền thông: backdrop, standee, bảng biển, giầy thiệp chúc mừng,... Thiết kế trên kênh digital: website (giao diện, banner, thumbnail,...); kênh social của công ty (Social Post trên Facebook/Instagram; Thumbnail Tiktok/Youtube) theo brief từ phía bộ phận content;...
Biết UX/UI là một lợi thế
Quản lý và duy trì bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Quản lý tài nguyên thiết kế của Công ty
Đóng góp các ý tưởng thiết kế
Có tư duy sáng tạo về thiết kế để tham gia phát triển các dự án của Công ty

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,... Có gu thẩm mỹ, tư duy thiết kế, năng động, sáng tạo và luôn chủ động trong công việc Nhạy bén trong việc nắm bắt visual, trend,..
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Kinh nghiệm:
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Designer

Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 18.000.000 VND - 25.000.000 VND ( tuỳ vào khả năng )
Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế
Được sang Hàn Quốc training qua các buổi workshop Địa điểm làm thứ 7 linh hoạt
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia BHYT và BHXH đầy đủ sau khi kết thúc thử việc theo đúng quy định của Nhà nước.
Hưởng 12 ngày phép /năm.
Môi trường trẻ, năng động, linh hoạt, chuyên nghiệp, sáng tạo
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,... Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 tòa Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

