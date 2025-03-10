Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VCE KINH DOANH TƯ VẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà E Mulberryland, Mộ Lao,Hà Nội

I. Với các Brand

1.Tìm kiếm và liên hệ với các nhãn hàng để hợp tác cung cấp dịch vụ livestream và video phù hợp với nhu cầu của công ty.

2.Thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhãn hàng.

3.Quản lý và theo dõi tiến độ công việc của từng nhãn hàng, phối hợp trao đổi để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của nhãn hàng và các hoạt động vận hành.

4.Giám sát doanh thu, lập hồ sơ thanh toán và thực hiện đối soát với các nhãn hàng vào cuối mỗi tháng.

II. Với KOL, KOC

1. Booking KOL/KOC để quảng bá cho các brand của công ty trên các nền tảng mạng xã hội theo đề xuất từ bộ phận Marketing Brand

2. Trao đổi và lên hợp đồng hợp tác các dự án cùng các đối tác truyền thông Brand /MCN/KOLs/KOCs.. theo yêu cầu của công ty. Theo dõi việc hoàn thiện, làm hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau đó.

• Tốt nghiệp Trung trở lên các khối ngành: Kinh tế, Thương mại, Ngoại giao, Marketing,Truyền thông, Báo chí...

• Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nghề mỹ phẩm

• Tiếng Anh tốt là một lợi thế

• Có khả năng sử dụng các nền tảng xã hội tốt: FB, Tiktok, Sàn TMĐT, v.v...

• Kỹ năng cập nhật và tổng hợp số/dữ liệu

• Kỹ năng lập kế hoạch báo cáo

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh

• Làm việc nhóm và cá nhân, chủ động và quản lý công việc hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH VCE KINH DOANH TƯ VẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9 Tr - 12 Tr VND + hoa hồng = Thu nhập không giới hạn

- Commission 1% doanh số trên tổng nhãn hàng, KOC mang lại

- Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13

- Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm theo quy định

- Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ/ khóa học nâng cao nghiệp vụ...môi trường thân thiện, năng động.

- Đồ ăn nhẹ/đồ uống tại văn phòng.

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Ngày nghỉ: Thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VCE KINH DOANH TƯ VẤN

