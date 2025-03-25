Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam
- Hà Nội:
- Văn Phòng CodeGym – Nhà số 23, TT
- 01, Khu đô thị MonCity – Đường, Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Tìm kiếm, thiết lập quan hệ kinh doanh, phát triển các dự án tiềm năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác: Doanh nghiệp, Dự án, Trường Đại học/Cao đẳng…
Tiến hành các hoạt động phát triển và điều phối kinh doanh: lập kế hoạch bán, triển khai bán, ký kết hợp đồng, theo dõi và CSKH sau bán, đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh.
Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng.
Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự của phòng.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, CNTT
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, ra quyết định dựa trên dữ liệu và kỹ năng bán hàng thành thục.
Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Gói thu nhập theo năng lực, bao gồm lương cứng, thưởng trên kết quả kinh doanh và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, phát triển bản thân, nghề nghiệp;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
