Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn Phòng CodeGym – Nhà số 23, TT - 01, Khu đô thị MonCity – Đường, Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Tìm kiếm, thiết lập quan hệ kinh doanh, phát triển các dự án tiềm năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác: Doanh nghiệp, Dự án, Trường Đại học/Cao đẳng…

Tiến hành các hoạt động phát triển và điều phối kinh doanh: lập kế hoạch bán, triển khai bán, ký kết hợp đồng, theo dõi và CSKH sau bán, đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh.

Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng.

Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự của phòng.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/ Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, CNTT

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, ra quyết định dựa trên dữ liệu và kỹ năng bán hàng thành thục.

Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Gói thu nhập theo năng lực, bao gồm lương cứng, thưởng trên kết quả kinh doanh và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, phát triển bản thân, nghề nghiệp;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.