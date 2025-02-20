Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động và Thương Mại ISM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 83 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Theo dõi và cung cấp các thông tin nghiên cứu thị trường nhằm phục vụ công tác nghiên cứu tính khả thi của các dự án đầu tư của Công ty;

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư; đề xuất mô hình và phân tích hiệu quả đầu tư phát triển dự án thuộc các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty tại từng giai đoạn;

- Đầu mối làm việc với các phòng ban chức năng và với các đối tác trong quá trình triển khai dự án;

- Đi công tác nước ngoài cùng Ban lãnh đạo thương thảo các hợp đồng, dự án;

- Tham gia đàm phán với đối tác quốc tế trong các dự án có hợp tác, liên doanh, liên kết;

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ưu tiên tốt nghiệp trường Ngoại Thương/Rmit;

- Thành thạo tiếng Anh, Ielts 7.0 trở lên;

- Có kinh nghiệm đối ngoại, marketing;

- Tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng mềm tốt;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Độ tuổi từ 24-35 tuổi;

Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động và Thương Mại ISM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 18-25 triệu;

- Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, các ngày nghỉ lễ và du lịch hàng năm cùng công ty;

- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, thưởng doanh thu,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động và Thương Mại ISM

