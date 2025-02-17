Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46 Hà Huy Giáp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện quy trình bán hàng (mảng xuất khẩu sản phẩm trái cây chế biến, hạt, cà phê...)

- Xây dựng, quản lý nhân viên và đội nhóm kinh doanh.

- Chốt đơn hàng/ hợp đồng với khách hàng: Kiểm tra giá cả, số lượng, thông tin nguyên liệu, sản xuất, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác

- Cung cấp các thông tin đầu vào và phối hợp triển khai thực hiện đơn hàng cho các bộ phận hỗ trợ để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy cách.

- Thực hiện đàm phán, thương thảo với khách hàng trong trường hợp có các yêu cầu điều chỉnh đến từ các bộ phận liên quan

- Phối hợp tham gia xây dựng các quy trình liên quan đến việc thực hiện đơn hàng

- Phối hợp khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh.

- Phối hợp hỗ trợ làm việc với khách hàng trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ khách hàng

- Phối hợp thực hiện bán hàng sản phẩm mới, Phối hợp đề xuất các dự án mới để phát triển hoạt động bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ...

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B, xuất khẩu nông sản.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tìm kiếm, thương thảo và chốt đơn hàng.

- Kỹ năng lập báo cáo, xử lý dữ liệu tốt

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng và phần mềm nghiệp vụ liên quan.

- Có tinh thần cầu tiến và trung trực, có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 18-25 triệu/tháng + % lợi nhuận lô hàng

- Được thưởng Lễ - Tết - Tháng 13 theo tình hình kinh doanh

- Chế độ BHXH theo quy định hiện hành

- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7

- Các phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

