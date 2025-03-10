Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHININGHWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHININGHWA VIỆT NAM
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Lĩnh vực: Thiết bị máy móc công nghệ phục vụ cho các dự án Nhà máy đốt rác phát điện; Khai thác mỏ, khoáng sản; Hệ thống Lọc dầu; Hệ thống sản xuất và tinh chế khí Hydro, vv.
Địa điểm làm việc: Mỹ Đình Pearl, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Thời gian làm việc: T2-T6, 9h00-18h00.
1. Nghiên cứu thị trường & khách hàng
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, tư vấn sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ của công ty tới khách hàng tiềm năng;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ;
Cập nhật và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh đưa ra các đề xuất để thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả;
2. Quản lý tiến độ hợp đồng và chăm sóc khách hàng
Đàm phán hợp đồng, điều kiện bán hàng và xử lý các công tác từ báo giá đến thanh toán;
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, logistics và tài chính của công ty để đảm bảo tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng;
3. Báo cáo
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao và báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh;
4. Khác
Tham gia các triển lãm, hội thảo ngành và các sự kiện khách hàng để mở rộng mối quan hệ;
Là cầu nối giữa công ty với đối tác đảm bảo sự thông suốt trong quá trình hợp tác.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
·Độtuổi: từ 25 tuổi
·Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo (HSK6)
·Trìnhđộhọc vấn: Tốt nghiệpđại học trởlên
·Sẵn sàngđi công tác, cảtrong vàngoài nước
·Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHININGHWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong và ngoài nước.
BHXH,các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.
Phụcấp khác: công tác phí, giao thông,điện thoại….
Vàcác chế độkhác theo thoảthuận hoặc cấp bậc vịtrí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHININGHWA VIỆT NAM
