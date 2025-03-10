Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHININGHWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Lĩnh vực: Thiết bị máy móc công nghệ phục vụ cho các dự án Nhà máy đốt rác phát điện; Khai thác mỏ, khoáng sản; Hệ thống Lọc dầu; Hệ thống sản xuất và tinh chế khí Hydro, vv.

Địa điểm làm việc: Mỹ Đình Pearl, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian làm việc: T2-T6, 9h00-18h00.

:

1. Nghiên cứu thị trường & khách hàng

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, tư vấn sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ của công ty tới khách hàng tiềm năng;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ;

Cập nhật và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh đưa ra các đề xuất để thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả;

2. Quản lý tiến độ hợp đồng và chăm sóc khách hàng

Đàm phán hợp đồng, điều kiện bán hàng và xử lý các công tác từ báo giá đến thanh toán;

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, logistics và tài chính của công ty để đảm bảo tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng;

3. Báo cáo

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao và báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh;

4. Khác

Tham gia các triển lãm, hội thảo ngành và các sự kiện khách hàng để mở rộng mối quan hệ;

Là cầu nối giữa công ty với đối tác đảm bảo sự thông suốt trong quá trình hợp tác.