Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 đường 58TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Nhân viên quản lý đơn hàng (các đơn lặp lại) có trách nhiệm giám sát quy trình sản xuất từ đầu đến cuối, đảm bảo rằng tất cả các đơn hàng lặp lại được giao đúng hạn, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ các yêu cầu của khách hàng.

Nhiệm vụ bao gồm:

- Quản lý theo dõi đơn hàng

- Phối hợp giữa các phòng ban (Sales, thiết kế, QC và nhà máy) và chủ động giải quyết các vấn đề

- Đảm bảo tất cả các đơn lặp lại đạt ETD đúng hạn

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng và lịch sản xuất

- Chủ động xác định và giải quyết nguy cơ chậm đơn để đảm bảo giao tiếp rõ ràng với các bên liên quan.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng cứng

Thành thạo sử dụng Google Sheets và Base.vn để theo dõi đơn hàng.

Hiểu biết về quy trình sản xuất và hậu cần trong sản xuất đồ nội thất.

Khả năng tổ chức và làm nhiều việc cùng lúc.

Tiếng Anh tốt

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp để hợp tác hiệu quả với bộ phận QC, nhà máy và đội ngũ bán hàng.

Giải quyết vấn đề chủ động và tư duy phản biện.

Chú ý chi tiết để giảm thiểu lỗi và chậm đơn hàng.

Khả năng chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ mà không cần giám sát liên tục.

Khả năng giải quyết vấn đề một cách phù hợp và hợp tác để tìm ra giải pháp.

Khả năng làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh và xử lý căng thẳng hiệu quả.

Học hỏi nhanh, có khả năng thích nghi với hệ thống và quy trình làm việc của công ty.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương

* Chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ

* Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam

* Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng để nâng cao hiệu suất công việc

* Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ từ đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

