Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
• Giới thiệu dịch vụ khách hàng đẳng cấp trang trong 5*
• Tư vấn giới thiệu sản phẩm du lịch và các sản phẩm dịch vụ khác tới khách hàng
• Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
• Hỗ trợ giải đáp các yêu cầu từ khách hàng, hướng sử dụng các dịch vụ sau bán hàng.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Du lịch, Kinh Tế, QTKD (ưu tiên 2 năm kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, bán hàng, CSKH)
Tự tin, cầu thị, ham học hỏi, chịu được áp lực cao, có mong muốn nâng cao thu nhập bản thân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 18.000.000 đ /tháng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp (~15-30tr).
Môi trường làm việc 5*, team building, du lịch 5*
Tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm sức khoẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
