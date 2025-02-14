Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
Mức lương
2 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 306/21
- 23 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 10 Triệu
Lập danh sách khách hàng, kế hoạch làm việc với các đối tác theo tháng
Liên hệ với các cơ sở trường học, hội nhóm, cơ quan giới thiệu dịch vụ chăm sóc da của phòng khám, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
Đảm bảo doanh thu hàng tháng theo quy định
Đưa ra các chương trình, chính sách nhằm tăng doanh thu
Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc
Với Mức Lương 2 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ có ngoại hình, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm làm việc vị trí sale từ 01 năm trở lên
Có khả năng sale thị trường, không ngại khó khăn
Có khả năng giao tiếp tốt, thương lượng và chốt sale
Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng % doanh thu+lương cứng
Đóng BHXH theo quy định, lương tháng 13, phép năm, du lịch, hội họp, sinh nhật, thưởng lễ tết ...
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng phòng
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
