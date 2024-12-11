Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36 Tây Thạnh, P Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Nghiên cứu chiến lược mở rộng kinh doanh cho nhãn hàng
Phối hợp với phòng Marketing triển khai các kế hoạch quảng bá thương hiệu, promotion campaign, kết hợp với KOC/KOLCs,....
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh theo quý và năm
Quản lý đơn hàng trên phần mềm

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế
Yêu thích lĩnh vực thời trang và làm đẹp
Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh
Tư duy nhạy bén, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực E-Commerce

Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường start-up trẻ trung và không ngừng sáng tạo
Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi và phát triển bản thân.
Được tạo điều kiện linh động thời gian làm việc nhằm phục vụ cho việc học (nếu là sinh viên năm cuối)
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập.
Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách nhanh chóng
Định hướng phát triển trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 911 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

