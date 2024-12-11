Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 36 Tây Thạnh, P Tây Thạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Nghiên cứu chiến lược mở rộng kinh doanh cho nhãn hàng
Phối hợp với phòng Marketing triển khai các kế hoạch quảng bá thương hiệu, promotion campaign, kết hợp với KOC/KOLCs,....
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh theo quý và năm
Quản lý đơn hàng trên phần mềm
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế
Yêu thích lĩnh vực thời trang và làm đẹp
Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh
Tư duy nhạy bén, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực E-Commerce
Yêu thích lĩnh vực thời trang và làm đẹp
Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh
Tư duy nhạy bén, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực E-Commerce
Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường start-up trẻ trung và không ngừng sáng tạo
Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi và phát triển bản thân.
Được tạo điều kiện linh động thời gian làm việc nhằm phục vụ cho việc học (nếu là sinh viên năm cuối)
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập.
Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách nhanh chóng
Định hướng phát triển trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi và phát triển bản thân.
Được tạo điều kiện linh động thời gian làm việc nhằm phục vụ cho việc học (nếu là sinh viên năm cuối)
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập.
Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách nhanh chóng
Định hướng phát triển trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI