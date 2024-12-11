Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 Tây Thạnh, P Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Nghiên cứu chiến lược mở rộng kinh doanh cho nhãn hàng

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các kế hoạch quảng bá thương hiệu, promotion campaign, kết hợp với KOC/KOLCs,....

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh theo quý và năm

Quản lý đơn hàng trên phần mềm

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế

Yêu thích lĩnh vực thời trang và làm đẹp

Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh

Tư duy nhạy bén, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực E-Commerce

Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường start-up trẻ trung và không ngừng sáng tạo

Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi và phát triển bản thân.

Được tạo điều kiện linh động thời gian làm việc nhằm phục vụ cho việc học (nếu là sinh viên năm cuối)

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập.

Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách nhanh chóng

Định hướng phát triển trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin