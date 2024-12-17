Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3, đường 43, phường Hiệp Phú, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tư vấn khóa học tiếng Anh cho khách hàng qua điện thoại dựa trên danh sách (Data) có sẵn từ Trung tâm.

Chia sẻ và hướng dẫn học viên tham gia các chương trình học thử.

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của học viên để tăng tỷ lệ đăng ký khóa học.

Ghi nhận thông tin, cập nhật dữ liệu học viên chính xác.

Thời Gian Làm Việc:

Ca sáng:9:00 - 11:30

Ca chiều:14:00 - 16:30

Làm việc tối thiểu5 ca /tuần.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên hoặc người mới bắt đầu công việc bán thời gian.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng thuyết phục khách hàng.

Ứng viên khu vực Thủ Đức hoặc lân cận sẽ được ưu tiên.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho sinh viên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :

Hoa hồng: 30.000 VNĐ/Trial thành công.

Hoa hồng 4% cho mỗi khóa học được học viên đăng ký.

Làm 2ca/ngày phụ cấp ăn trưa

Được đào tạo miễn phívề kỹ năng tư vấn, giao tiếp.

Được đào tạo miễn phí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không áp lực doanh số.

Có cơ hội phát triển kỹ năng và trở thành nhân viên chính thức nếu đạt thành tích tốt.

Tham gia các hoạt động team-building và có quầy pantry ăn uống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST

