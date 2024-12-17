Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 3, đường 43, phường Hiệp Phú, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tư vấn khóa học tiếng Anh cho khách hàng qua điện thoại dựa trên danh sách (Data) có sẵn từ Trung tâm.
Chia sẻ và hướng dẫn học viên tham gia các chương trình học thử.
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của học viên để tăng tỷ lệ đăng ký khóa học.
Ghi nhận thông tin, cập nhật dữ liệu học viên chính xác.
Thời Gian Làm Việc:
Ca sáng:9:00 - 11:30
Ca chiều:14:00 - 16:30
Làm việc tối thiểu5 ca /tuần.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên hoặc người mới bắt đầu công việc bán thời gian.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng thuyết phục khách hàng.
Ứng viên khu vực Thủ Đức hoặc lân cận sẽ được ưu tiên.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho sinh viên
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập :
Hoa hồng: 30.000 VNĐ/Trial thành công.
Hoa hồng 4% cho mỗi khóa học được học viên đăng ký.
Làm 2ca/ngày phụ cấp ăn trưa
Được đào tạo miễn phívề kỹ năng tư vấn, giao tiếp.
Được đào tạo miễn phí
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không áp lực doanh số.
Có cơ hội phát triển kỹ năng và trở thành nhân viên chính thức nếu đạt thành tích tốt.
Tham gia các hoạt động team-building và có quầy pantry ăn uống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST
