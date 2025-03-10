Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đăng và quản lý sản phẩm Tiktokshop

Báo cáo tiến độ, hiệu quả với Team Leader

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing Digital.

Tiếng anh cơ bản

Sinh viên các trường cao đẳng, đại học

Hiểu biết sâu sắc về nền tảng TikTok và các xu hướng nội dung hiện tại.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động.

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ marketing trên mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.

Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Marketing Digital.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS

