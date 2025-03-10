Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Đăng và quản lý sản phẩm Tiktokshop
Báo cáo tiến độ, hiệu quả với Team Leader
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing Digital.
Tiếng anh cơ bản
Sinh viên các trường cao đẳng, đại học
Hiểu biết sâu sắc về nền tảng TikTok và các xu hướng nội dung hiện tại.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động.
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ marketing trên mạng xã hội.
Tại CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Marketing Digital.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEF HOLDINGS
