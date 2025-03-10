Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BTECH
- Hà Nội:
- Toà INTRACOM số 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 30 Triệu
Môtảcôngviệc:
Tiếpnhậnthôngtinkháchhàngvàxửlítheoyêucầu/thắc mắccủakháchhàngliên quan đến sản phẩm/dịch vụ theo data nóng có sẵn.
Chủđộngliênhệvớikháchhàngtưvấncácchươngtrìnhkhuyếnmãi,giảmgiácho khách hàng.
Thuyếtphụckhách hàngtiếptụcsửdụngsảnphẩm/dịch vụcủadoanhnghiệp
Lênthôngtinđơnhàng,theodõiđơnvậnchuyểnđếnkháchhàng.
Báocáokếtquảcôngviệcđịnhkỳtheongày,tuần,tháng.
Thờigianlàmviệc:
Sáng8h-12h, chiều13h30-17h30(nghỉtrưa1h30’)
LàmviệctừT2đếnT7,Nghỉchủnhật.
Địachỉlàmviệc:TòaIntracom,33CầuDiễn,PhúcDiễn,BắcTừLiêm,HàNội
Với Mức Lương 2 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cólaptopcánhânlàmviệc.
Nhanhnhẹn,hamhọc hỏi.
Khôngyêucầukinhnghiệm,
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thunhập:15.000.000 đ – 40.000.000 đ,khônggiớihạn,tùyvàonănglực.
Hoahồngtheohiệusuấtcôngviệctừ1%-5%
Thưởngnóngđạtchỉtiêungày,tuần,thángtheoquyđịnh.
Đượcđàotạobàibản,kèm1:1,môitrườnglàmviệcchuyên nghiệp.
Đượchưởng cácquyềnlợitheoluậtlaođộnghiệnhành:đóngBHXH,nghỉlễtết.
Lươngthángthứ13,dulịch hàng năm.
Thửviệcnhận100%lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI