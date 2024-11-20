Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

1. Tìm kiếm & tư vấn khóa học phù hợp với học viên
- Thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu vào khơi gợi nhu cầu học Tiếng Anh của khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng hiểu và mong muốn học ngay.
- Thiết lập lịch hẹn với khách hàng với Tư vấn viên.
2. Chăm sóc và hỗ trợ học viên
-Phối hợp cùng Tư vấn viên để hỗ trợ khách hàng giải quyết các rào cản của việc học Tiếng Anh
-Đồng hành cùng học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm 1 & 2.
- Tình thần học hỏi, trách nhiệm cao
- Không yêu cầu kinh nghiệm, tạo cơ hội thực tập cho các bạn tân sinh viên

Tại Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì

*Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
* Học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm anh ngữ IELTS MENTOR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 40 Phố vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

