Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMAZING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Nghiên cứu, tìm kiếm xu hướng tại thị trường Mỹ và châu Âu.

- Khai thác, phát triển và bán hàng trên Etsy, Tiktok, Amazon và các nền tảng tương tự.

- Upload và tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng khi mua hàng.

- Báo cáo định kì hoặc khi có yêu cầu.

- Ưu tiên Nam, tốt nghiệp Đại học, Tiếng Anh tốt.

- Tư duy tốt, tiếp thu nhanh.

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trờ lên làm Seller cho Etsy, Tiktok, Amazon hoặc các nền tảng tương tự.

- Thời gian thử việc 2 tháng ( 85% lương )

Tại CÔNG TY TNHH SMAZING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 - 15 triệu + thưởng doanh thu (trao đổi cụ thể).

- Thu nhập lên đến 100 triệu/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa, Gửi xe, Lương thưởng tháng thứ 13, BHXH

- Tham gia các hoạt động teambuilding /du lịch do công ty tổ chức

- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMAZING

