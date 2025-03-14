Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMAZING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SMAZING
Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
- Nghiên cứu, tìm kiếm xu hướng tại thị trường Mỹ và châu Âu.
- Khai thác, phát triển và bán hàng trên Etsy, Tiktok, Amazon và các nền tảng tương tự.
- Upload và tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng khi mua hàng.
- Báo cáo định kì hoặc khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nam, tốt nghiệp Đại học, Tiếng Anh tốt.
- Tư duy tốt, tiếp thu nhanh.
- Kinh nghiệm từ 6 tháng trờ lên làm Seller cho Etsy, Tiktok, Amazon hoặc các nền tảng tương tự.
- Thời gian thử việc 2 tháng ( 85% lương )
Tại CÔNG TY TNHH SMAZING Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 8 - 15 triệu + thưởng doanh thu (trao đổi cụ thể).
- Thu nhập lên đến 100 triệu/ tháng
- Phụ cấp ăn trưa, Gửi xe, Lương thưởng tháng thứ 13, BHXH
- Tham gia các hoạt động teambuilding /du lịch do công ty tổ chức
- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMAZING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
