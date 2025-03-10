Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GIGAREAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2, 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Tư vấn, cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm theo nhu cầu khách hàng dựa trên hệ thống phần mềm của công ty.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu thuê bất động sản.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc trong quá trình giao dịch.

Cập nhật thông tin thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất chiến lược marketing phù hợp.

Hỗ trợ khách hàng xem sản phẩm, đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng.

Báo cáo tình hình kinh doanh cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Những Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm về bất động sản, được đào tạo từ đầu.

- Siêng năng, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động, có tinh thần cầu tiến.

- Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH, Telesale, tư vấn,... là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GIGAREAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập.

- Thưởng nóng và thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.

- Nguồn data sản phẩm chính chủ, nguồn khách tiềm năng trên website chothuenha

- Phần mềm quản lý công việc hiện đại.

- Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho thuê.

- Du lịch hằng năm, teambuilding hằng quý.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GIGAREAL

