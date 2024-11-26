Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

• Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

• Mở rộng mạng lưới ứng viên tiềm năng.

• Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty.

• Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của vùng kinh doanh

• Quản lý điều hành team

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chí:

- Độ Tuổi: 24 - 45 tuổi

-Trình Độ: Cao Đẳng & Đại Học

-Yêu cầu:

+ Chính trực & Tuân thủ hệ thống

+ Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

+ Giao tiếp tốt là một lợi thế

+ Có kinh nghiệm về quản lý là lợi thế

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng

Tại Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Từ 20tr - 100tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin