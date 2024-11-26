Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh)
Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
• Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
• Mở rộng mạng lưới ứng viên tiềm năng.
• Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty.
• Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của vùng kinh doanh
• Quản lý điều hành team
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiêu chí:
- Độ Tuổi: 24 - 45 tuổi
-Trình Độ: Cao Đẳng & Đại Học
-Yêu cầu:
+ Chính trực & Tuân thủ hệ thống
+ Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
+ Giao tiếp tốt là một lợi thế
+ Có kinh nghiệm về quản lý là lợi thế
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
Tại Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh) Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hấp dẫn: Từ 20tr - 100tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Power By AIA (Hồ Chí Minh)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
