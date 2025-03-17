Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 21 Triệu

Mức lương 20 - 21 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KCN QUANG MINH - MÊ LINH - HN, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 21 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng và theo dõi thực hiện.

- Tăng doanh số bán hàng với khách hàng hiện tại. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.

- Lập báo giá, đàm phán hợp đồng, liên lạc với khách hàng và tập đoàn INOAC.

- Phối hợp với Sản xuất, Mua hàng... trong quá trình sản xuất thử sản phẩm.

- Lập báo cáo doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 20 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ (26-33), tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành PR, Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng sản xuất (không phải công ty thương mại).

- Tiếng Hàn lưu loát trong công việc (bắt buộc). Tiếng Anh giao tiếp cơ bản/ email.

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thương lượng: 20.000.000~25.000.000Tr

- Lương: Thỏa thuận. Tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc.

- Thưởng: Từ 02 - 05 tháng lương/năm.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.

- Ăn trưa miễn phí; Du lịch hè hàng năm; Ngày hội gia đình; Tiệc cuối năm; Hoạt động thể thao, team-building...

- Có xe đưa đón hàng ngày từ trung tâm Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Yên đến công ty.

- Cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn hàng năm (trong và ngoài nước).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

