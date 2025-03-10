Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với các điểm bán sẵn đang có trên địa bàn.

• Trực tiếp mở mới các điểm bán trọng điểm trên địa bàn quản lý.

• Đi thị trường cùng TDV tiếp thị sản phẩm.

• Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên kinh doanh.

• Báo cáo công việc và lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để phát triển địa bàn.

• Triển khai công việc theo kế hoạch của cấp trên và tổ chức đưa ra

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 28 tới 35 tuổi, đã có gia đình (bắt buộc)

- Hoạt ngôn, ngoại hình khá

- Nghiêm túc, nhiệt tình, ham học hỏi - Đã có kinh nghiệm bán hàng offline trên 1 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trong ngành FMCG (KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm ngành Dược)

- Có sức khỏe & khả năng di chuyển 80-100km/ngày

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12tr/tháng, phụ cấp 1,5tr, thưởng Doanh thu theo tháng & theo Năm. Thu nhập trung bình sau 6 tháng từ 16-24tr/tháng

- Được đào tạo 100%, theo dạng Cầm tay chỉ việc trước khi đi thị trường

- Được thăng tiến lên GSKD nếu có kết quả tốt (sẽ được tuyển NVKD tuyến dưới)

- Được cấp Ôtô tự lái nếu đạt thành tích kinh doanh xuất sắc (tương đương đãi ngộ Quản lý cấp cao)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

