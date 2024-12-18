Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20 Bui Thi Xuan, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Cùng với QLBH thống nhất chiến lược trên kế hoạch hành động
- Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh trong khu vực mình quản lý
- Điều chỉnh các kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra
- Chủ trì các cuộc họp của phòng ban để truyền đạt mục tiêu và kế hoạch cho tất cả nhân viên
- Báo cáo chính xác và tuân thủ theo đúng thời gian quy định
- Các mục tiêu đề ra trong năm:
+ Bao trùm đạt 100%
+ bày biện vượt trội trên cửa hiệu
+ Doanh số đạt, vượt chỉ tiêu đề ra
- Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên (giỏi, mạnh)
- Nêu cao tinh thần đoàn kết các bộ phận
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhân viên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Trình độ: Đại học - Cao đẳng
- Có khả năng quản lý và làm việc nhóm
- Chấp nhận thách thức, chịu được áp lực.
- Tính lãnh đạo cao và có khả năng giao tiếp tốt
- Có kỹ năng phân tích số liệu, lên kế hoạch
- Có khả năng huấn luyện nhân viên

Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Chính sách phúc lợi tốt, du lịch, hiếu hỉ, Lễ tết...
- Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả
- Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Bui Thi Xuan, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

