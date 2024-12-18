Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Bui Thi Xuan, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Cùng với QLBH thống nhất chiến lược trên kế hoạch hành động

- Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh trong khu vực mình quản lý

- Điều chỉnh các kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra

- Chủ trì các cuộc họp của phòng ban để truyền đạt mục tiêu và kế hoạch cho tất cả nhân viên

- Báo cáo chính xác và tuân thủ theo đúng thời gian quy định

- Các mục tiêu đề ra trong năm:

+ Bao trùm đạt 100%

+ bày biện vượt trội trên cửa hiệu

+ Doanh số đạt, vượt chỉ tiêu đề ra

- Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên (giỏi, mạnh)

- Nêu cao tinh thần đoàn kết các bộ phận

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Trình độ: Đại học - Cao đẳng

- Có khả năng quản lý và làm việc nhóm

- Chấp nhận thách thức, chịu được áp lực.

- Tính lãnh đạo cao và có khả năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng phân tích số liệu, lên kế hoạch

- Có khả năng huấn luyện nhân viên

Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Chính sách phúc lợi tốt, du lịch, hiếu hỉ, Lễ tết...

- Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả

- Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội

