Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn dữ liệu khách hàng của Công ty (đảm bảo 80% căn hộ và văn phòng có khách thuê).
Thực hiện báo cáo thị trường định kỳ về tình hình thị trường Bất động sản, thông tin về giá và chính sách, chiến lược sản phẩm của các dự án Bất Động Sản tiêu biểu và đối thủ cạnh tranh nhằm phục vụ công tác thẩm định về chiến lược giá bán và phương án kinh doanh các sản phẩm Bất động sản.
Hỗ trợ, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng.
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.
Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 03 năm kinh nghiệm mảng Kinh doanh và có ít nhất 1 năm trong ngành Bất động sản.
• Giao tiếp Tiếng Anh tốt.
• Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
• Đam mê kinh doanh và kiếm tiền.
• Chịu được áp lực cao.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20-25 triệu, chưa bao gồm thưởng doanh số chốt đơn.
Nghỉ phép năm: 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án.
Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

