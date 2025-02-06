Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn dữ liệu khách hàng của Công ty (đảm bảo 80% căn hộ và văn phòng có khách thuê).

Thực hiện báo cáo thị trường định kỳ về tình hình thị trường Bất động sản, thông tin về giá và chính sách, chiến lược sản phẩm của các dự án Bất Động Sản tiêu biểu và đối thủ cạnh tranh nhằm phục vụ công tác thẩm định về chiến lược giá bán và phương án kinh doanh các sản phẩm Bất động sản.

Hỗ trợ, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.

Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 03 năm kinh nghiệm mảng Kinh doanh và có ít nhất 1 năm trong ngành Bất động sản.

• Giao tiếp Tiếng Anh tốt.

• Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

• Đam mê kinh doanh và kiếm tiền.

• Chịu được áp lực cao.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20-25 triệu, chưa bao gồm thưởng doanh số chốt đơn.

Nghỉ phép năm: 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án.

Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin