Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mazii Job
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Mazii Job

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mazii Job

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng nước ngoài tiềm năng bằng các nguồn kênh.
Tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Tư vấn và lên giải pháp cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
Triển khai, phát triển dịch vụ, chăm sóc khách hàng sau bán.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực IT.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Tiếng Anh tốt (viết và nói), có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng quốc tế.
Có hiểu biết về các dịch vụ IT Outsourcing là lợi thế
Tinh thần làm việc nhóm: Có khả năng làm việc nhóm tốt và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

Tại Mazii Job Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: Upto 18M
Hoa hồng: cạnh tranh so với thị trường (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
Xét tăng lương hàng năm
Thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng Lễ - Tết
Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn cho nhân viên.
Được tham gia các sự kiện nội bộ: Du lịch công ty, teambuiding hàng năm, happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, các dịp lễ trong năm,...
Quà sinh nhật, hưởng chế độ hỉ, hiếu,..
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Có cơ hội được tham gia trong các dự án luôn được update công nghệ tiên tiến nhất.
Được thử sức với các dự án lớn, hấp dẫn trong và ngoài nước.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng và chuyên môn, nâng cao sự nghiệp.
Văn hóa làm việc gắn kết, hợp tác, lắng nghe và chia sẻ, với cam kết từ ban lãnh đạo đối với tất cả nhân viên, tạo ra môi trường lý tưởng cho các cá nhân tài năng trẻ phát triển tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazii Job

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mazii Job

Mazii Job

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

