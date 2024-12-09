Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23 Đường C2, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh sàn giao dịch BĐS của Công ty
- Thực thi định biên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và điều phối trong khối sàn.
- Xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho các dự án của Sàn giao dịch BĐS và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về các chỉ tiêu, kế hoạch được giao;
- Cập nhật thông tin về dự án, các sản phẩm của công ty;
- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng nhằm đưa ra kế hoạch chăm sóc khách hàng hữu hiệu;
- Phối hợp với bộ phận marketing của công ty thông qua các kế hoạch truyền thông tiếp thị, quảng cáo cho từng dự án, xây dựng kế hoạch bán hàng cho sàn nhằm tối đa hóa các chỉ tiêu doanh thu cho từng phòng/nhóm/nhân viên do mình quản lý;
- Tổ chức bộ máy làm việc, quản lý, đào tạo và phát triển tối thiểu 30 nhân sự.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên và lập kế hoạch đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác tư vấn bán hàng;
- Tổ chức đào tạo kỹ năng và thông tin dự án quy mô Sàn nhằm đẩy nhanh chất lượng nhân viên phục vụ hoạt động kinh doanh chung toàn công ty;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành đội ngũ nhân viên kinh doanh bất động sản;
- Am hiểu thị trường Bất động sản;
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Bất động sản;
- Có kiến thức vững mạnh về quản trị chiến lược, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bán hàng, kinh doanh bất động sản.
- Độ tuổi từ 30 đến 40
- Tinh thần lạc quan, hòa đồng với nhân viên và có kinh nghiệm setup và quản lý đội sales 20 đến 30 bạn.
kinh nghiệm setup và quản lý đội sales 20 đến 30 bạn.
- Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện, đào tạo đội ngũ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được lương ( ngoài lương)
- Được công ty hỗ trợ Marketing.
- Số điện thoại khách hàng quan tâm sản phẩm qua website và hotline được gửi về sàn hàng ngày.
- Thưởng nóng ngay khi nhận đủ cọc, hoa hồng có ngay trong tháng.
- Lương thảo thuận + hoa hồng.
- Lương tháng 13 và thưởng năng suất làm việc.
- BHXH, BHYT, BHTN và phép năm theo quy định Luật lao động, bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty.
- Thưởng các ngày lễ trong năm.
- Thưởng tết âm lịch.
- Du lịch, teambuilding….
- Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc.
- Lộ trình thăng tiến theo từng năm đối với nhân viên có sự cống hiến và thể hiện được bản thân tốt nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

