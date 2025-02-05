Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 34 Tiền Giang, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Kinh doanh bán lẻ HCM (05 nhân viên), chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về nhiệm vụ và chỉ tiêu doanh số được giao cho cả team
2. Lập, triển khai các hoạt động bán hàng và đánh giá mục tiêu, kiểm soát doanh số.
3. Quản lý và khai thác hệ thống khách hàng của công ty. Nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới, phát hiện nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng mới ngoại tỉnh, mở đại lý/nhà phân phối ngoại tỉnh như Nha Trang Khánh Hòa, Vũng Tàu, Gia Lai, Đắc Lắc, Miền Tây…..
4. Thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty tư vấn thiết kế thi công nội thất, nhà thầu nội thất lớn, nhà xưởng sản xuất nội thất, các nhà máy xuất khẩu đồ gỗ, cửa hàng, đại lý, nhà phân phối ngành Gỗ công nghiệp….
5. Đi gặp khách hàng cùng nhân viên kinh doanh thường xuyên. Hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng như đàm phán/thương thảo và xử lý các hợp đồng kinh tế, các vấn đề phát sinh khác… Trình bày một cách thuyết phục tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị sản phẩm tới các đối tác, khách hàng.
6. Nghiên cứu thị trường, khảo sát đối thủ cạnh tranh (biến động khách hàng, biến động doanh thu, biến động vật liệu), cập nhật/dự báo về xu hướng thị trường nhằm đưa ra các Đề xuất, sáng kiến nhằm tăng cơ hội bán hàng. Thúc đẩy mạnh phát triển khách hàng và chốt đơn hàng thành công.
7. Quản lý, đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh. Triển khai tuyển dụng và đào tạo hội nhập. Hỗ trợ, giám sát, kiểm tra tiến trình và kết quả thực hiện công việc của Nhân viên.
8. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có mối quan hệ, có data các đơn vị Tư vấn thiết kế, nhà máy sản xuất, gia công nội thất, các công ty xuất khẩu gỗ công nghiệp, các cửa hàng, đại lý, nhà phân phối vật liệu nội thất trên toàn quốc…
2. Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu Nội thất/ Vật liệu hoàn thiện.
3. Ứng viên Nam/Nữ tuổi 30- 45. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh trong hệ sinh thái Gỗ công nghiệp hoặc trong ngành kinh doanh vật liệu nội thất/ vật liệu xây dựng (Gỗ công nghiệp, ốp trần, sàn gỗ, cốt, keo dán, phụ kiện khóa cửa, nẹp… ).
4. Tiếng Anh giao tiếp.
5. Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và thân thiện trong cách tiếp cận khách hàng.
6. Có kỹ năng thuyết trình tốt, đàm phán, thuyết phục khách hàng, tạo sự tin tưởng trong các mối quan hệ. Năng động, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL Thì Được Hưởng Những Gì

I. HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY:
1. Được trực tiếp đào tạo chuyên sâu về sản phẩm trước khi bán hàng.
2. Hỗ trợ công cụ bán hàng, tài liệu bán hàng, Data khách hàng.
3. Hỗ trợ chi phí công tác, chi phí tiếp khách, …trong giao dịch bán hàng.
II. CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI KHÁC:
1. Lương cứng từ 20-30 triệu và các khoản thưởng KPI + % doanh số. Lương tháng thứ 13, chính sách thưởng theo quy định công ty ban hành, thưởng theo năng lực, thưởng các ngày lễ, Tết ….
2. Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN…) và theo quy định của Công ty.
3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Địa điểm làm việc:
Lầu 8 tòa nhà 34 Tiền Giang, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

