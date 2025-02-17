Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 701 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xác định mục tiêu kinh doanh, xây dựng các chiến lược;

- Lên kế hoạch và chỉ tiêu cho từng khối nhân sự thuộc phòng kinh doanh;

- Thúc đẩy, tạo động lực, định hướng các thành viên thực hiện mục tiêu;

- Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI;

- Thực hiện đúng quy trình bán hàng, quy định Công ty;

- Triển khai marketing online, tìm kiếm khách hàng;

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ ô tô;

- Chốt deal với khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;

- Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);

- Có định hướng gắn kết công việc lâu dài;

- Ưu tiên ứng viên có sự hiểu biết về xe cũng như ngành ô tô.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương căn bản + hoa hồng, từ 20 - 25 triệu/tháng TRỞ LÊN;

- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 _ [8h00 đến 17h00]

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

