Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
- Hồ Chí Minh: 701 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Xác định mục tiêu kinh doanh, xây dựng các chiến lược;
- Lên kế hoạch và chỉ tiêu cho từng khối nhân sự thuộc phòng kinh doanh;
- Thúc đẩy, tạo động lực, định hướng các thành viên thực hiện mục tiêu;
- Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI;
- Thực hiện đúng quy trình bán hàng, quy định Công ty;
- Triển khai marketing online, tìm kiếm khách hàng;
- Tư vấn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ ô tô;
- Chốt deal với khách hàng.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;
- Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);
- Có định hướng gắn kết công việc lâu dài;
- Ưu tiên ứng viên có sự hiểu biết về xe cũng như ngành ô tô.
Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì
TRỞ LÊN;
- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 _ [8h00 đến 17h00]
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
