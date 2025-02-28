Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Công ty 100% vốn Nhật Bản kinh doanh thịt bò Wagyu.
Nội dung công việc:
- Phụ trách chung toàn bộ các công việc liên quan đến phân phối, kinh doanh thịt bò sỉ cho các nhà hàng Việt Nam
- Khai thác khách hàng mới thông qua các phương pháp nghiên cứu, khảo sát thị trường, digital marketing
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu.
- Các nghiệp vụ liên quan quản lý hàng hóa, vận chuyển, phân phối...
- Tham gia vào các công việc quản lý, có cơ hội được cân nhắc lên cấp bậc quản lý trong tương lai
Giờ làm việc:
- 9:00 - 18:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ
- Có thể đối ứng khi khách hàng liên lạc vào ngày nghỉ
Địa điểm làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội.
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học.
- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp.
- Khoảng 3 năm kinh nghiệm sales hoặc marketing.
- Kinh nghiệm quản lý.
- Kỹ năng nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có thể đảm nhận multitask.
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm như sản xuất chế biến thịt, phân phối bán sỉ.
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật.
- Có kiến thức về IT.

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20,000,000 ~ 30,000,000 VND (Gross)
Lương:
Phúc lợi:
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động.
- Thưởng 1 năm 1 lần (1 tháng lương)
- Tăng lương 1 năm 2 lần
- Du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

