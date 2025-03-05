Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn.

Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên.

Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học tại Growdemy

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.

Là cầu nối giữa Giáo viên và Phụ huynh

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên liên quan đến tư vấn, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng.

Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).

Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.

Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.000.000 đến 10.000.000 + Hoa hồng cạnh tranh. Thu nhập Upto 20 - 30 triệu

Data khách hàng có sẵn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.

Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định

