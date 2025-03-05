Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
- Hà Nội:
- 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn.
Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên.
Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.
Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học tại Growdemy
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.
Là cầu nối giữa Giáo viên và Phụ huynh
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).
Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Data khách hàng có sẵn
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
