Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin các quy trình nội bộ từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng giải pháp tự động hóa công việc bằng AI.

Tạo hệ thống câu lệnh (prompts) giúp nhân viên sử dụng AI dễ dàng và hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận triển khai các giải pháp và chiến lược đã được đề xuất. Hướng dẫn sử dụng AI đúng cách để tối ưu công việc.

Cập nhật liên tục công nghệ AI mới nhất như GPT-4, Claude, Mid Journey, Copilot AI, DeepSeek. Thử nghiệm, đánh giá và đề xuất giải pháp AI giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và đưa ra các khuyến nghị chiến lược phù hợp với mục tiêu của công ty.

Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng nhân sự đã có kinh nghiệm, đã từng triển khai sử dụng AI ứng dụng hoạt động của doanh nghiệp là một lợi thế lớn.

Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin một cách hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu (như SPSS, R, Python) là một lợi thế.

Có khả năng nghiên cứu và học hỏi nhanh các kiến thức mới.

Khả năng tiếng Anh tốt (viết và đọc) là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cứng từ 20 triệu - 30 triệu, Thưởng hiệu quả 10% giá trị tối ưu, thu nhập lên đến 100 triệu/1 tháng.

Làm việc trực tiếp với BOD và thuộc bộ phận chiến lược.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các dự án đa dạng và thú vị.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

