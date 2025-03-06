Tuyển Nhân viên kinh doanh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Toà Sunsquare số 21 lê đức thọ - Mỹ đình Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Điều hành trung tâm

- Chịu trách nhiệm về doanh số, chi phí và lợi nhuận của toàn trung tâm

- Tuyển chọn nhân viên, đào tạo và phát triển nhân viên

- Làm việc với ban quản lý chất lượng về các vấn đề liên quan tới học tập, chất lượng đào tạo để mang tới

dịch vụ tốt nhất bao gồm: khách hàng, giáo viên, trợ giảng, nhân viên.

- Tìm hiểu thị trường và tổ chức các sự kiện để đạt được mục tiêu bán hàng hàng tháng, hàng quý, hàng

năm

- Xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác khách hàng tiềm năng hàng tháng

- Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trung tâm cho giám đốc điều hành

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành quản trị kinh doanh, MKT, thương mại hoặc có liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm Sales/Marketing, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí

quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục

- Có khả năng gắn kết đội nhóm

- Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

- Chủ động và sáng tạo trong công việc.

- Nhiệt tình và có trách nhiệm cao

Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

- Thưởng trên doanh số toàn trung tâm

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty...

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

