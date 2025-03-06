Tuyển Nhân viên kinh doanh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Công ty Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Toà Sunsquare số 21 lê đức thọ

- Mỹ đình Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Điều hành trung tâm
- Chịu trách nhiệm về doanh số, chi phí và lợi nhuận của toàn trung tâm
- Tuyển chọn nhân viên, đào tạo và phát triển nhân viên
- Làm việc với ban quản lý chất lượng về các vấn đề liên quan tới học tập, chất lượng đào tạo để mang tới
dịch vụ tốt nhất bao gồm: khách hàng, giáo viên, trợ giảng, nhân viên.
- Tìm hiểu thị trường và tổ chức các sự kiện để đạt được mục tiêu bán hàng hàng tháng, hàng quý, hàng
năm
- Xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác khách hàng tiềm năng hàng tháng
- Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trung tâm cho giám đốc điều hành

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành quản trị kinh doanh, MKT, thương mại hoặc có liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm Sales/Marketing, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí
quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
- Có khả năng gắn kết đội nhóm
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
- Chủ động và sáng tạo trong công việc.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm cao

Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
- Thưởng trên doanh số toàn trung tâm
- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A15, Tầng 1, Toà nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

