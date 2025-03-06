Tuyển Nhân viên kinh doanh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Hà Nội:
- Công ty Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Toà Sunsquare số 21 lê đức thọ
- Mỹ đình Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Điều hành trung tâm
- Chịu trách nhiệm về doanh số, chi phí và lợi nhuận của toàn trung tâm
- Tuyển chọn nhân viên, đào tạo và phát triển nhân viên
- Làm việc với ban quản lý chất lượng về các vấn đề liên quan tới học tập, chất lượng đào tạo để mang tới
dịch vụ tốt nhất bao gồm: khách hàng, giáo viên, trợ giảng, nhân viên.
- Tìm hiểu thị trường và tổ chức các sự kiện để đạt được mục tiêu bán hàng hàng tháng, hàng quý, hàng
năm
- Xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác khách hàng tiềm năng hàng tháng
- Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trung tâm cho giám đốc điều hành
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm Sales/Marketing, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí
quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
- Có khả năng gắn kết đội nhóm
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
- Chủ động và sáng tạo trong công việc.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm cao
Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng trên doanh số toàn trung tâm
- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
