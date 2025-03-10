Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Legacy X làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 83 Trung Kính, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các chủ doanh nghiệp, nhãn hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ marketing trên nền tảng thương mại điện tử.

Tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ marketing phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Đàm phán, chốt hợp đồng và duy trì quan hệ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả của từng chiến dịch marketing.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng marketing thương mại điện tử để tối ưu giải pháp cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên kinh nghiệm B2B hoặc trong ngành thương mại điện tử, marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok Shop là một lợi thế.

Nếu chưa có kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Legacy X Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 6 - 10 triệu + hoa hồng theo doanh số. Tổng thu nhập up to 20 - 30 triệu.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.

Được đào tạo chuyên sâu về thương mại điện tử và marketing.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển bản thân.

Phúc lợi theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Legacy X

