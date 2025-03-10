Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BT4.7, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Bùi Xuân, phường Xuân Tảo,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm của team theo kế hoạch năm đã được phê duyệt
Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp/ tổ chức muốn quảng cáo trên app vHandicap, trang tin Golfnews
Thực hiện đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng và triển khai hợp đồng sau khi ký kết
Thực hiện chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Quản lý hồ sơ, giấy tờ, biên bản nghiệm thu, thanh lý
Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thông tin cơ bản:
- Độ tuổi: 25-45 tuổi
- Giới tính: Nữ/ Nam
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm tư vấn về mảng quảng cáo, sự kiện, truyền thông,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng golf.
3. Kỹ năng, phẩm chất
- Có tinh thần học hỏi cao.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực, cường độ công việc cao.
4. Kỹ năng khác
- Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
- Có kỹ năng tin học văn phòng.
- Khả năng lập kế hoạch, soạn thảo văn bản tốt.
- Ngoại ngữ tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 9.000.000 đến 12.000.000đ/tháng + hoa hồng kinh doanh
2. Bảo hiểm:
+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
3. Chế độ đãi ngộ khác:
+ Thưởng thành tích, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...;
+ Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty;
+ Du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm;
+ Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo.
4. Thời gian thử việc: 02 tháng
- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.
5. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT 4.7, Khu BT Đoàn Ngoại Giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

