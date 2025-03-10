Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT4.7, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Bùi Xuân, phường Xuân Tảo,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm của team theo kế hoạch năm đã được phê duyệt

Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp/ tổ chức muốn quảng cáo trên app vHandicap, trang tin Golfnews

Thực hiện đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng và triển khai hợp đồng sau khi ký kết

Thực hiện chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, biên bản nghiệm thu, thanh lý

Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

1. Thông tin cơ bản:

- Độ tuổi: 25-45 tuổi

- Giới tính: Nữ/ Nam

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm tư vấn về mảng quảng cáo, sự kiện, truyền thông,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng golf.

3. Kỹ năng, phẩm chất

- Có tinh thần học hỏi cao.

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Chịu được áp lực, cường độ công việc cao.

4. Kỹ năng khác

- Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

- Có kỹ năng tin học văn phòng.

- Khả năng lập kế hoạch, soạn thảo văn bản tốt.

- Ngoại ngữ tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 9.000.000 đến 12.000.000đ/tháng + hoa hồng kinh doanh

2. Bảo hiểm:

+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.

3. Chế độ đãi ngộ khác:

+ Thưởng thành tích, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...;

+ Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty;

+ Du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm;

+ Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo.

4. Thời gian thử việc: 02 tháng

- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.

5. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

