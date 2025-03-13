Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần tập đoàn Thạch Bàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 455 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Tìm kiếm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng dự án:

+ Tiếp cận khách hàng là Chủ đầu tư bất động sản, tổng thầu xây dựng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty;

+ Duy trì, chăm sóc đối tác;

+ Tiếp nhận đề nghị tính giá và tính giá hàng đặt cho khách.

+ Triển khai nhận các đơn hàng, đặt hàng sản xuất và theo dõi tiến độ trả hàng, chuyển hàng cho khách;

+ Thực hiện kế hoạch doanh số được giao;

+ Tiếp nhận các thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng, giải quyết trong thẩm quyền.

2. Đàm phán, ký kết, theo dõi, thực hiện hợp đồng bán hàng dự án:

- Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp;

- Tính toán giá bán sản phẩm và đàm phán giá với khách hàng trong giới hạn được Lãnh đạo phê duyệt;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng mua bán;

- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng dự án, ghi nhận và xử lý các thay đổi liên quan đến hợp đồng;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.

- Tham gia các họp; các buổi đào tạo theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo đột suất.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển: 04 Nam (miền Bắc 2 người; miền Nam 2 người)

04

Nam

(miền Bắc 2 người; miền Nam 2 người)

- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Độ tuổi: dưới 40 tuổi

- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án, đấu thầu là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với khách hàng;

- Khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề triệt để;

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Biết sử dụng word, excel.

- Ưu tiên ứng viên biết lái xe có bằng B2.

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thạch Bàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng, gồm Lương cứng + Lương doanh số bán hàng.

Lương cứng +

Lương doanh số bán hàng

- Tiền công tác phí: Theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực, cống hiến và phát triển nghề nghiệp bản thân.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

- Được phục vụ ăn trưa miễn phí tại Công ty.

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm,…

Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 2 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

có xác nhận của địa phương không quá 2 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ có liên quan hoặc các giấy tờ thể hiện trình độ, khả năng nghiệp vụ của ứng viên.

- Bản sao CMT, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (có xác nhận của địa phương)

có xác nhận của địa phương

- Giấy khám sức khỏe không quá 2 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

- Giấy xác nhận dân sự (có xác nhận của Công an địa phương không quá 2 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

(có xác nhận của Công an địa phương không quá 2 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

- 4 ảnh nền trắng (2 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6)

2 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6

- Quyết định thôi việc của đơn vị cũ, phô tô sổ BHXH

Địa điểm làm việc:

Địa điểm làm việc

- Miền Bắc: 455 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Miền Nam: 295 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thạch Bàn

