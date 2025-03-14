Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về kết quả Kinh doanh của Phòng KD

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và thị phần theo định hướng công ty

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ, đề xuất chiến lược kinh doanh mới nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu khách hàng

- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh

- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác

- Phối hợp với vị trí sales, sales admin để bảo doanh thu, tiến độ, chất lượng đơn hàng và đả, bảo trải nghiệm khách hàng

2. Làm việc với nhà cung cấp, đối tác

Xây dựng cơ chế/ chính sách/ sản phẩm hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp

3. Báo cáo tình hình kinh doanh, và kế hoạch triển khai

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⦁ Trung thực, tư chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nghiêm túc, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc

⦁ Tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường nhạy bén.

⦁ Kinh nghiệm xây dựng và điều hành đội ngũ kinh doanh hiệu quả.

⦁ Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và có tinh thần đổi mới.

⦁ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY Thì Được Hưởng Những Gì

⦁ Tổng thu nhập 20.000.000 – 30.000.000vnđ/ tháng (bao gồm lương cứng + Hoa hồng

⦁ Chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng các loại BHXH, BHYT,…

⦁ Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng đột xuất, thưởng nóng,…

⦁ Du lịch trong và ngoài nước, team building hàng năm

⦁ Làm việc trong môi trường hoà đồng, năng động, lãnh đạo có tầm nhìn, văn hóa hướng tới sự đoàn kết, gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY

