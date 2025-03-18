Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xúc tiến các hoạt động mở rộng các kênh phân phối sản phẩm,

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi theo tháng, theo quý và end of season

- Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp trong từng thời điểm

- Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh;

- Đánh giá hiệu suất, hiệu quả và đưa ra phản hồi, đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới,cải tiến sản phẩm hiện có;

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Marketing...và các ngành khác liên quan.

Kỹ năng:

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang;

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, tổ chức đào tạo, phân công công việc;

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh, nhạy bén, linh hoạt;

Khả năng phân tích và tư duy chiến lược;

Kỹ năng giao tiếp và thương thảo xuất sắc;

Có kiến thức sâu về ngành thời trang;

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;

Chủ động, trách nhiệm trong công việc;

Chịu áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ

Chuyên cần: 200.000 VNĐ

Thưởng KPI theo hiệu quả công việc

Chế độ phúc lợi:

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Thưởng tháng lương 13, Đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty (Ma chay, hiếu, hỉ, thâm niên,..)

Địa chỉ làm việc: Số 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy (nghỉ Chủ nhật)

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 12h-13h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

