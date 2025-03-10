Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
- Hồ Chí Minh:
- 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Phú Nhuận HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhà nhập khẩu mặt hàng nội thất trưng bày.
- Tổng hợp danh sách khách hàng, chào hàng, đàm phán, kiểm soát bảng vẽ thiết kế, báo giá.
- Theo dõi & xử lý đơn hàng: Thanh toán, giao hàng, chất lượng, làm bộ chứng từ yêu cầu cho lô hàng...
- Báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của Công ty.
- Hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp và các bộ phận khác trong công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.
- Lên kế hoạch cho các chiến lược kinh doanh để đảm bảo doanh thu đề ra.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng
- Am hiểu kỹ thuật và thị trường Quầy kệ trưng bày, nội thất,...
Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
- Chi phí điện thoại, xe ô tô công tác + chế độ khác.
- Lương tháng 13, chế độ chăm sóc
- Chế độ BHXH, du lịch nghĩ dưỡng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI