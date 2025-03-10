Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhà nhập khẩu mặt hàng nội thất trưng bày.

- Tổng hợp danh sách khách hàng, chào hàng, đàm phán, kiểm soát bảng vẽ thiết kế, báo giá.

- Theo dõi & xử lý đơn hàng: Thanh toán, giao hàng, chất lượng, làm bộ chứng từ yêu cầu cho lô hàng...

- Báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của Công ty.

- Hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp và các bộ phận khác trong công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.

- Lên kế hoạch cho các chiến lược kinh doanh để đảm bảo doanh thu đề ra.