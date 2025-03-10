Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANH MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Mai Chí Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu xin visa du lịch, định cư.

Tư vấn các gói dịch vụ xin visa du lịch, visa định cư phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

Lên kế hoạch và xây dựng chương trình du lịch chi tiết, bao gồm các điểm đến, phương tiện di chuyển, khách sạn, các hoạt động tham quan,..

Đặt vé máy bay, phòng khách sạn, các dịch vụ khác liên quan đến chuyến đi

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện xin visa

Chăm sóc khách hàng sau khi có visa, thu thập phản hồi và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du lịch, xin visa các nước hoặc tư vấn định cư.

Đã có kinh nghiệm làm telesales và yêu thích giao tiếp khách hàng qua điện thoại.

Có kiến thức tốt về các điểm đến du lịch trong nước và quốc tế.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có kinh nghiệm điền hồ sơ xin visa.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANH MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các chương trình đào tạo tư vấn định cư.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Có cơ hội du lịch nước ngoài hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANH MỸ

