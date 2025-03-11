Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cung Ứng TCOTS - Cát Lái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hoạch định kế hoạch phát triển thị trường cho các sản phẩm của Công ty

Xây dựng kế hoạch truyền thông đến khách hàng

Phát triển Khách hàng tiềm năng.

Đàm phán ký kết hợp đồng với Khách hàng.

Khai thác, Mở rộng thị trường trên nền tảng sản phẩm và địa điểm kinh doanh có sẵn.

Cụ thể trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Nam, có kinh nghiệm quản lý, tuổi từ 30-50 tuổi

Có nhiều năm kinh nghiệm trong tổ chức và phát triển kinh doanh căn tin, thực phẩm.

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và thực hiện kế hoạch đề ra, đảm bảo mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng quản lý, giám sát, lập kế hoạch, tổ chức giám sát công viêc, kỹ năng giao tiếp...\

Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng TCOTS - Cát Lái Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 20-30tr

Thử việc: 2 tháng, lương thử việc bằng 85% mức lương chính thức

Được cấp công cụ dụng cụ, trang thiết bị khi làm việc.

Được đảm bảo các chế độ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ... theo đúng quy định của Luật lao động. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.

Thời gian làm việc giờ hành chính 06 ngày/tuần

Địa chỉ làm việc: Hội quán Nông Lâm trường – Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đường số 1, KP6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng TCOTS - Cát Lái

