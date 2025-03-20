Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Binh layout bố trí dự án bằng ứng dụng thiết kế chuyên dụng (AutoCad, 3D Max, Photoshop, Sketchup,…).
Tìm kiếm và tiếp cận tệp khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công nội thất.
Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chuẩn bị, tư vấn cho khách hàng về báo giá, qui trình thiết kế và thi công để khách hàng có thể nắm được thông tin và đưa ra quyết định.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Giúp khách hàng hiểu về các điều lệ trong hợp đồng trước khi tiến hành ký kết.
Tổng kết và báo cáo doanh thu theo tuần/tháng/quý/năm một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp với quy định của doanh nghiệp.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất
Hoạch định chiến lược kinh doanh, bao gồm các chương trình khuyến mại, sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân trở lên các chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh;
Ưu tiên Nam. Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong mảng sale nội thất;
Chủ động trong công việc;
Kỹ năng phân tích thị trường tốt;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
Linh hoạt, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong công việc;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Ưu tiên có thể đi công tác dài hạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 – 30 triệu (Lương cứng + lương KPI + hoa hồng dự án)
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.
Cấp đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.
Được hướng dẫn công việc bởi Quản lý có kinh nghiệm lâu năm.
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Coffee miễn phí mỗi ngày.
Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 213 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

