Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nhà số 2 hẻm 90/1/42/3 khuyến lương ,khu dân cư Ao Vực, P.Trần Phú, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
(Mặt hàng tiêu dùng mẹ và bé nên tỷ lệ khách cũ quay lại rất cao, kèm với thu nhập luôn được đảm bảo hàng tháng)
2. Thời gian làm việc:
2.
Thời gian làm việc:
- Giờ hành chính từ 8h00 - 17h00.
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm ca sáng (8h00-12h00)
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Tại Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập khoảng 20.000.000 – 30.000.000đ/tháng chưa kể thưởng Doanh số
- Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty
- Chế độ nuôi con nhỏ < 6 tháng, sinh nhật, ....
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.
- Được tham gia du lịch, teambuilding hàng năm theo quy định Cty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
