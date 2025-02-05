Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 160a Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược/ phương án phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng kênh bán hàng trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thị trường
Thiết lập mục tiêu kinh doanh của Công ty theo định hướng của Ban lãnh đạo.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý, tháng của Công ty.
Xây dựng các chương trình, chính sách bán hàng, các chính sách về hoa hồng (cả nội bộ và bên ngoài) để thúc đẩy doanh số.
Xây dựng các hoạt động marketing của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và trong khuôn khổ kế hoạch và ngân sách đã được phê duyệt
Xây dựng các tài liệu đào tạo đội ngũ Kinh doanh định kỳ để nâng cao năng lực, kỹ năng của nhân sự
Phổ biến các quy định, chính sách bán hàng mới nhất của Công ty tới các phòng Kinh doanh
Phân bổ chỉ tiêu được giao bởi HĐQT và năng lực của từng nhân viên Kinh doanh để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
Phát triển thị trường, tìm kiếm, khai thác, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cung cấp TBVS
Chủ trì xây dựng, trình Ban lãnh đạo phê duyệt các chương trình, chính sách bán hàng, các chính sách về hoa hồng (cả nội bộ và bên ngoài) để thúc đẩy doanh số.
Theo dõi, giám sát, đôn đốc các phòng kinh doanh tuân thủ quy trình bán hàng và thực hiện chỉ tiêu bán hàng; có giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.
Giám sát việc thực hiện hợp đồng, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền theo HĐMB và thu hồi công nợ khách hàng.
Đình kỳ hàng tuần, tháng, quý, tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động bán hàng và marketing của các phòng kinh doanh, nắm bắt thông tin phản hồi của các phòng kinh doanh, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, cập nhật tình hình thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu suất bán hàng và hoạt động marketing.
Phối hợp với Phòng Hành chính - Nhân sự tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động của phòng.
Trực tiếp đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình bán hàng
Đảm bảo nhân viên của phòng tuân thủ các chính sách, nội quy, quy định, quy trình làm việc của Công ty.
Đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, gia hạn/ chấm dứt HĐLĐ, điều chỉnh lương đối với nhân viên trong phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Thương mại... và các ngành khác có liên quan.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh.
Am hiểu về sản phẩm, thị trường thiết bị vệ sinh.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, thiết kế, marketing, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (có chứng minh được năng lực).

Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 45 triệu VND
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Được tham gia BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ
Được miễn phí ăn trưa, gửi xe
Du lịch 1 năm 1 lần trong nước hoặc nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc

Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 160A Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

